Al Grosseto Volley School il big match, Civitavecchia battuto e primato in solitaria

MARINA DI GROSSETO – Dopo oltre due ore di gioco, il Grosseto Volley School ha la meglio sul Civitavecchia (25/21, 15/25, 18/25, 25/20, 15/10) nello scontro al vertice del girone L1 e si porta al comando in solitaria al termine dell’andata. Partita bella, dalle altalenanti emozioni che si conclude al tie-break dopo che le grossetane, vincenti nel primo set condotto dall’inizio alla fine, cedono il secondo e il terzo parziale alle laziali; nel quarto partenza in salita per l’Errepi che va sotto ma ha la grande forza e carattere di reagire e ribaltare il risultato portando le sorti in pareggio; il tie-break non ha storia e viene dominato e vinto dalle biancorosse per 15/10.

Al termine dell’incontro, entusiasmo alle stelle per la società grossetana, che sta prendendo sempre più consapevolezza della sua forza, in un campionato e con delle avversarie totalmente nuove.