GROSSETO – La lista è ancora “work in progress”, come dice Roberto Baccheschi, coordinatore dell’associazione Vivarelli Colonna sindaco, anche perché, come ha detto il candidato sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna «stiamo ancora lavorando sulle quote rosa». Ma qualche nome c’è già.

Intanto sono confermati i consiglieri uscenti candidati (ed eletti) nella lista civica che già cinque anni fa appoggiava Vivarelli Colonna. Tutti ad esclusione di Chiara Veltroni (assessore all’istruzione) e Annapaola Birigazzi che hanno rinunciato per motivi personali.

Ritroveremo dunque gli assessori Riccardo Ginanneschi e Fausto Turbanti, il capogruppo Stefano Pannini, Olga Ciaramella, Renato Algeri e Angelo Pettrone.

A questi si aggiungerebbero (ma ancora nulla è definito e definitivo e la lista non è ancora chiusa) Andrea Vasellini, Alessio Pernazza, Giacomo Spinsanti, Donatella Armellini, Alessandro Innocenti, Gabriele Lattanzi, Niccolò Tuttini Fabio Carresi e Emanuele Bussi. Ma la lista non è finita, come ha detto il sindaco. «Abbiamo fatto un grande sforzo per avere il 50% di quote rosa, e stiamo ancora lavorando per garantire la pari opportunità nelle candidature; spero di riuscirci questa è sicuramente la nostra volontà».

«Quella che stiamo preparando è una lista di alto profilo, che conterrà gente che viene dalla società civile – afferma Baccheschi -. Non per sprezzo nei confronti dei partiti ma per superare le logiche ideologiche tipiche dei partiti stessi. Per questo credo che una lista civica abbia un valore aggiunto: è fatta da persone normali, che donano il loro tempo alla politica e alla polis. Ci stiamo ancora lavorando, si tratterà di persone della società civile: le persone migliori stanno venendo da noi».