Coronavirus in Italia: 13.442 nuovi casi, 385 morti e 15.138 guariti

GROSSETO – In Italia i nuovi casi sono 13.442 (ieri erano +14.218) per un totale di 2.625.098 contagi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registrano 385 morti per coronavirus (ieri erano +377), per un totale di 91.003 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 15.138 guariti. Gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 427.034 (sotto la soglia di 500 mila dal 23 gennaio), pari a -2.084 rispetto a ieri. La flessione degli attuali positivi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 282.407 (ieri 270.507). Mentre il tasso di positività è 4,75% (ieri 5,26%). Dal 15 gennaio questa percentuale casi/tamponi è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti al 15 gennaio.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.110, quindi 32 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 144. I ricoverati con sintomi sono invece 19.408, quindi 167 in meno di ieri.