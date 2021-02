Consorzio di Bonifica impegnato in un’area chiave per il rischio idraulico in Maremma

CAPALBIO – Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud impegnato in un’area chiave per il rischio idraulico in Maremma, ovvero la piana capalbiese.

La squadra di Cb6 è intervenuta per la manutenzione ordinaria sul fosso Palazzi, che scorre a monte dell’abitato di Capalbio fino al lago di Sanfloriano. Si tratta di uno dei fossi che alimentano il lago, quindi la manutenzione e la pulizia dell’alveo diventano fondamentali per regolarizzare lo scorrimento delle acque e rendere efficiente l’equilibrio idrico della zona, ma anche per salvaguardare la flora e la fauna che popolano quest’area umida.

I lavori, su un tratto di 5 chilometri, sono stati quindi necessari per ripulire le sponde e le scarpate dalla vegetazione in eccesso, ma anche per rimuovere gli ostacoli presenti nell’alveo, con una manutenzione gentile, sempre nell’ottica di una tutela delle specie animali che popolano questa zona.

L’intervento serve a prevenire esondazioni nei terreni agricoli che si trovano lungo il fosso Palazzi.