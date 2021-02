Cambio medico, esenzione tiket, domicilio sanitario: Cna pensionati aiuta gli anziani a sbrigare le pratiche burocratiche

GROSSETO – Scegliere o cambiare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, inserire o cancellare la propria fascia di reddito, indicare il domicilio sanitario o richiedere il certificato di esenzione dal ticket, può non essere facile per persone che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici o non dispongono di una adeguata connessione internet. Per questo i Pensionati di Cna Grosseto, seguendo le indicazioni dell’azienda sanitaria, nel totale rispetto delle privacy e gratuitamente, potranno comunicare i contatti di chi deve effettuare queste pratiche burocratiche, ma non riesce a farlo da solo.

“Abbiamo ricevuto varie segnalazioni sulle difficoltà incontrate dai nostri iscritti – spiega Vezio Vagnoni, presidente Cna Pensionati Grosseto – e ci siamo attivati con la Asl Toscana sud est per capire se potessimo, in qualche modo, facilitare il dialogo tra cittadini e azienda sanitaria”.

Da qualche giorno, quindi, è possibile rivolgersi a Cna Pensionati, nella sede di via Anco Marzio 7/B a Grosseto e chiedere un supporto: informando i Pensionati di Cna della pratica che si deve sbrigare e lasciando i propri contatti si verrà, nel giro di pochi giorni, contattati dagli operatori della Asl.

“Ci siamo organizzati – spiega Vagnoni – per fare da tramite con l’azienda, che chiamerà poi direttamente gli interessati ed effettuerà tutte le procedure necessarie. Ringraziamo la Asl per la disponibilità che ha dimostrato nei nostri confronti, dandoci alcuni riferimenti a cui trasmettere le richieste e i dati dei cittadini. Al contempo però invitiamo tutti gli enti pubblici a fare una riflessione: è chiaro che il momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo impone la necessità di sperimentare nuovi mezzi di comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ma è altrettanto necessario tenere conto che ci sono persone, soprattutto anziane, che non riescono, da sole, ad utilizzarli e spesso non basta mettere a disposizione dei numeri di telefono da chiamare, poiché le linee si congestionano. Andrebbero trovate quindi anche altre soluzioni a tutela degli interessi di tutti i cittadini, anche di quelli più fragili. Siamo comunque ben lieti di dare questo supporto utile per la comunità”.

Chi avesse quindi difficoltà a contattare l’azienda sanitaria per la scelta o il cambio del medico, per comunicare la fascia di reddito, indicare il domicilio sanitario o richiedere il certificato di esenzione dal ticket, può rivolgersi a Cna Pensionati. I volontari dell’associazione raccoglieranno la richiesta e, previo consenso della privacy, trasmetteranno i dati all’azienda sanitaria, che contatterà gli interessati e prenderà in carico la pratica.

Per rivolgersi Cna Pensionati è possibile chiamare il numero 0564 471208, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, o recarsi negli stessi orari nella sede di via Anco Marzio aperta al pubblico nel rispetto delle norme anticontagio.