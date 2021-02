Cambio al vertice del circolo FdI lagunare. Ecco chi saranno i candidati nella lista di Casamenti

ORBETELLO – Nuovo percorso per il circolo di Fratelli d’Italia Orbetello. Termina con oggi la guida alla segreteria dell’assessore all’Ambiente della giunta orbetellana Luca Minucci. La guida del circolo che fa riferimento a Giorgia Meloni in riva alla laguna passa a Gianpiero Joime e Ivan Poccia, nominati dal coordinatore regionale Fabrizio Rossi e dal responsabile provinciale Bruno Ceccherini, rispettivamente presidente e segretario.

Con Joime e Poccia è stato nominato anche il nuovo coordinamento comunale di cui fanno parte, oltre che lo stesso Luca Minucci, Pietro Carotti, Mauro Busonero, Flavio Angioloni, Daniele Leandri, Giuseppe Rustici, Andrea Marini, Giacomo Pettini, Giacomo Papini, Cristian Ricci, Michele Mittica e Riccardo Pacciani.

“Non è la fine di un percorso – dichiara Luca Minucci – ma è l’apertura di una nuova fase di crescita per il nostro partito, confermata dal valore e dalla qualità dei nuovi ingressi. Fratelli d’Italia sta vivendo una stagione di proposizione e rinnovamento che ci porterà a crescere ancora, e anche qui a Orbetello sta sempre più divenendo uno dei punti di riferimento della destra maremmana”.

“Confermiamo il sostegno a Casamenti – dichiarano Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini – un sindaco che ha lavorato benissimo, nell’interesse di tutto il territorio del comune di Orbetello. Minucci e Poccia, saranno i nostri candidati nella lista civica che sosterrà il sindaco Andrea Casamenti”.

“Siamo pronti a battere la sinistra a Orbetello e Grosseto – commenta Fabrizio Rossi -. In tutti gli altri comuni della nostra provincia dove si vota, Fratelli d’Italia sarà presente per portare il vento della buona amministrazione e del cambiamento. Un vento impetuoso che ha reso possibile cambiare una realtà come quella di Orbetello, con amministratori, come l’assessore Luca Minucci, che ha fatto un grandissimo lavoro sul fronte ambientale”.

“Stiamo lavorando – spiega Bruno Ceccherini -, come già stiamo facendo per Grosseto, Scansano, Castiglione, Roccalbegna e Capalbio, anche a Orbetello, per creare qualcosa d’importante in vista del prossimo appuntamento elettorale con le comunali, Covid permettendo, che ci vedrà impegnati, ma soprattutto protagonisti in primavera nella provincia di Grosseto.

“Il circolo Fratelli d’Italia Orbetello – prosegue -, uno trai i primi in Italia, nato nel 2013, a pochi mesi dalla fondazione del partito a livello nazionale, e da sempre ottimamente diretto da Luca Minucci, da oggi si apre ancora di più con l’ingresso di persone valide e preparate provenienti dalla società civile”.

“Fratelli d’Italia è il partito della gente, del territorio, di tutta la Maremma, che si candida ad essere un partito all’interno della coalizione di centrodestra, che sa, tramite i suoi uomini e sue donne, ben governare e amministrare i territori. I risultati sono sotto gli occhi di tutti”, conclude Bruno Ceccherini.