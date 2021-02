FOLLONICA – È stata issata questa mattina in piazza a mare la bandiera del carnevale di Follonica.

Insieme al sindaco Andrea Benini, Miss Carnevale 2020 Arianna Toth e i rappresentanti del comitato Carnevale.

Un’iniziativa, che pur rispettando le norme anti covid, vuole avere come obiettivo che anche in questo anno particolare la città del Golfo non rinuncia alla sua manifestazione più importante: il carnevale.

Per noi a seguire l’evento Giorgio Paggetti con le sue foto.