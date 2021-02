Piattaforma mobile elevabile: al via i corsi di qualifica con Cna Servizi

GROSSETO – Nel mese di febbraio riprendono i corsi di qualifica organizzati da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. E’ in programma, infatti, il corso di abilitazione all’uso della piattaforma mobile elevabile, necessario per poter guidare il mezzo, utilizzato quando si devono eseguire lavori temporanei in quota, oltre i 2 metri e fino a 100 metri di altezza.

Sono due gli appuntamenti in programma per gli interessati: la lezione teorica si terrà martedì 23 febbraio, dalle 9 alle 13, collegandosi all’aula virtuale di Cna Servizio sulla piattaforma Zoom (il link sarà inviato, una volta confermata l’iscrizione), mentre la lezione pratica è in programma giovedì 25 febbraio dalle ore 10.30 presso il cantiere della Nuova Gregori Rettifiche in via Aurelia Nord 177. La sola prova pratica vale come aggiornamento quinquennale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Cna Servizi chiamando il numero 0564 471245 o inviando un’email a a.piccioni@cna-gr.it.