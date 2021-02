Amministrative2021: la coalizione che sostiene Casamenti mantiene il simbolo Patto per il futuro

ORBETELLO – Nel segno della continuità, il simbolo della coalizione che attualmente amministra il Comune e candida a sindaco per la legislatura 2021-2026 l’attuale primo cittadino Andrea Casamenti sarà sempre “Patto per il Futuro”.

“Una coalizione – afferma il sindaco Casamenti- che per altri cinque anni garantirà ancora totale impegno, unità e compattezza come in questi ultimi cinque. Una unità fondamentale per affrontare tante problematiche e una emergenza come quella del Covid ancora da superare”.