Le associazioni che vogliono organizzare eventi hanno tempo fino al 22 febbraio per far richiesta

MASSA MARITTIMA – “Al fine di garantire una corretta pianificazione delle manifestazioni ed evitare sovrapposizioni fra le iniziative – spiega l’assessore alla cultura e al turismo Irene Marconi – abbiamo stabilito una data per la consegna della programmazione, da presentare compilando gli appositi moduli di organizzazione eventi che sono reperibili sul sito del Comune di Massa Marittima. Questo ci permetterà di valutare le richieste e pianificare al meglio il calendario annuale, anche per quanto riguarda date, materiale tecnico e numero di presenze, visto il particolare momento che impone il rispetto di determinate norme anti Covid. Invitiamo quindi tutti gli interessati ad attenersi al termine, previsto per lunedì 22 febbraio”.

Le associazioni o i privati che vogliano richiedere patrocinio, materiale tecnico, concessione di spazi ed eventuali contributi per eventi e manifestazioni possono quindi scaricare l’apposito modulo nella sezione del sito istituzionale “Come organizzare un evento”, in home page sulla destra, compilarlo e inviarlo all’indirizzo e-mail dedicato orgmanifestazioni@comune.massamarittima.gr.it. Nella scheda dovrà essere indicato anche il costo complessivo stimato per la realizzazione dell’iniziativa.

“Naturalmente – spiega l’assessore – la presentazione della domanda non prevede un’automatica accettazione, ma permetterà alla Giunta Comunale e agli Uffici competenti di valutare ogni aspetto e fornire via via risposta a tutti i richiedenti. Certi della collaborazione degli attori del territorio, speriamo così di organizzare al meglio l’offerta culturale e di intrattenimento nel nostro comune”.