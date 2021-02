Lavori sulla rete idrica, possibili interruzioni d’acqua: interventi in provincia. Ecco dove e quando

GROSSETO – Tre nuovi interventi di Adf in Provincia di Grosseto. Uno sarà realizzato nel Comune di Grosseto, uno in quello di Roccastrada e uno in quello di Massa Marittima.

Grosseto, manutenzione in località Ponte Istia. I lavori di AdF sono in programma martedì 9 febbraio dalle 7 alle 18 e potrebbe determinare la temporanea sospensione del flusso idrico nelle località Stiacciole, San Martino, Casalecci, Casette di Mota, Marruchetone, Vallerotana e Il Terzo, nell’abitato di Roselle, in strada provinciale delle Conce, strada del Quercione, strada Provinciale 159, strada Serenissima, strada provinciale dei Laghi, strada comunale dei Laghi, strada dell’Osservatorio, strada Chiarini, strada provinciale Aiali, strada dello Sbirro e strada Vallerotana Poggio Pelato. Saranno inoltre interessate da possibili stop all’erogazione di acqua via Brancaleta, via Rosellana, via Senese, via Brasile, via del Commendone, via Genova e via Batignanese. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 18 del giorno stesso.

Roccastrada, manutenzione presso il serbatoio Mezza Piaggia a Sticciano. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 10 febbraio dalle 9 alle 14.30 e potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nella frazione di Sticciano Scalo e nella zona rurale compresa tra Sticciano Alto e Sticciano Scalo. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 14.30 del giorno stesso.

Massa Marittima, manutenzione a Cura Nuova. I lavori di AdF sono in programma giovedì 11 febbraio dalle 8.30 alle 13.30 e potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in località Cura Nuova, nella zona che va dal ristorante il Leccio in direzione della S.P. Vado all’Arancio fino all’ agriturismo Gazzella e in direzione S.P. 439 Sarzanese Valdera fino al Resort Siegià. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13.30 del giorno stesso.

Qualora le interruzione del flusso dovessero essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.