Il podcast del 5 febbraio – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 5 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 703 su 16.946 test di cui 10.120 tamponi molecolari e 6.826 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,15% che corrisponde al 9,3% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati erano stati 14. Sul fronte del vaccino in totale sono state somministrate 3.635 dosi, mentre i richiami fatti sono 2798.

La cronaca. Rissa in centro ieri nel tardo pomeriggio. Una decina di persone, tra cui anche una ragazza si sono presi a calci e pugni in piazza De Maria a due passi da Porta Vecchia, nel cuore della città. Nelle immagini dei video che abbiamo pubblicato su IlGiunco.net si notato diverse persone che partecipato alla rissa. Sul caso indaga la polizia municipale di Grosseto che sta acquisendo materiale e prove per risalire alle persone coinvolte nella scazzottata.

Governo Draghi: i maremmani non sono contenti. Questo è quello che dice il nostro Instapoll, il sondaggio che il nostro quotidiano lancia ogni settimana sul suo canale Instagram. Il 52,4% dei nostri lettori non è contento dell’incarico affidato a Mario Draghi. In basi all’esito del nostro Instapoll, la maggioranza dei votanti non è soddisfatta della scelta del capo dello Stato, mentre il 47,6% dice sì al Governo Draghi.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di regolamento edilizio e superbonus. Protagonisti di questa puntata tanti ospiti in rappresentanze degli ordini professionali della nostra città.