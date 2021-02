Coronavirus: otto positivi sul Promontorio. Tutti negativi i tamponi dell’Argentario Basket

MONTE ARGENTARIO – “L’ultimo bollettino regionale pervenuto questa mattina segnala che a Monte Argentario i casi attualmente positivi e in isolamento domiciliare sono otto di cui quattro riferiti e domiciliati a Porto Santo Stefano e quattro a Porto Ercole. Le condizioni cliniche dei contagiati risultano, in tutti i casi, tranquillizzanti e non richiedono ospedalizzazione”. Ne dà notizia il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini.

“Preciso – prosegue – che da febbraio 2020 i casi di positività a Monte Argentario ammontano complessivamente a 136 con anche 433 contatti. In totale abbiamo dovuto controllare 569 persone e fornire loro ogni necessaria assistenza.

In questa seconda fase pandemica, in ordine alla distribuzione degli aiuti alimentari, sono stati assistiti complessivamente 114 cittadini corrispondenti a 42 nuclei familiari.

Come buona notizia comunico che, secondo il protocollo della Federazione Italiana Pallacanestro, l’Argentario Basket ha fatto effettuare ben 52 tamponi ai ragazzi che praticano tale disciplina sportiva, e che tutti sono risultati negativi al Coronavirus. I test e le relative certificazioni sono stati eseguiti e rilasciati da personale sanitario autorizzato. Ai dirigenti di Argentario Basket vanno i complimenti miei personali e dell’Amministrazione comunale per l’attenzione e la solerzia con la quale hanno gestito il delicato momento a tutela della salute dei loro ragazzi.

Rinnovo a tutti i cittadini la raccomandazione di mantenere gli atteggiamenti virtuosi sempre richiamati, i soli in grado di garantire il reale contenimento della diffusione del virus, specie ai giovani che, purtroppo, spesso disattendono tali attenzioni mettendo in tal modo a rischio la propria salute e quella di quanti sono loro vicini”, conclude.