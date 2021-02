Coronavirus in Italia: 14.218 nuovi positivi, 377 morti e 14.995 guariti. 2.300.000 i vaccini

GROSSETO – In Italia i nuovi casi sono 14.218, i morti sono 377, mentre i guariti sono 14.995.

Ecco la scheda con tutti i dati:

Attualmente positivi: 429.118

• Deceduti: 90.618 (+377)

• Dimessi/Guariti: 2.091.923 (+14.995)

• Ricoverati: 21.717 (-177)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.142 (-9)

• Tamponi: 33.873.530 (+270.507)

Totale casi: 2.611.659 (+14.218, +0,55%)

Medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa:

Casi totali: 11.798 casi in media al giorno (-661, -5% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 394 (-61, -13%)

Nuovi ingressi in T.I.: +135 al giorno (-4, -3%)

Tamponi: 245.454 (-812, 0%)

Vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 2.377.520

Di cui prime dosi: 1.389.525

Di cui seconde dosi: 987.995

Variazione dosi totali rispetto alle 17 di ieri: +143.538

Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 94.880