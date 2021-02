Confartigianato: aperte le iscrizioni per istruttore e insegnate di guida

GROSSETO – “Lavorare nelle autoscuole può essere stimolante ed interessante – afferma Gianluigi Ferrara responsabile del settore trasporti per Confartigianato Imprese Grosseto”.

“Due sono le figure professionali che il settore prevede: istruttore di guida e insegnate di guida. L’insegnante di scuola guida è la figura professionale che segue l’allievo durante la formazione teorica e lavora all’interno dell’autoscuola per tutte le patenti automobilistiche, certificati di abilitazione professionale, corsi CQC e recupero punti e tutto quello che concerne l’attività didattica, mentre l’istruttore di scuola guida è colui che all’interno dell’autoscuola si occupa della gestione e dello svolgimento delle lezioni di guida. L’attuale normativa prevede che l’aspirante insegnante ed istruttore di scuola guida frequenti dei corsi di formazione iniziali propedeutici all’accesso agli esami e per entrambe le figura Confartigianato Grosseto ha organizzato dei corsi le cui iscrizioni sono già aperte”.

“Il corso per istruttore consta di 80 ore di teoria in aula e 40 ore di pratica, mentre il corso da insegnante di scuola guida prevede 145 ore teoriche. I corsi sono tenuti da strutture abilitate come la nostra Associazione – continua il dirigente – che dimostrano di possedere un corpo docenti conforme alla normativa: ingegnere, avvocato, psicologo, medico, insegnante ed istruttore, ed un parco veicolare rispondente alle direttive europee”.

“Anche l’obbligo della frequenza ad un corso professionalizzante deriva da una serie di direttive europee, recepite dagli stati membri ed attuate. L’esame per il conseguimento dell’attestato prevede una prova iniziale a quiz, poi una parte teorica orale ed infine, solo per gli istruttori, una prova pratica sui mezzi che la commissione stabilisce, mirata a capire le doti dei candidati in merito alla formazione pratica degli allievi. Per tutti gli interessati – conclude Ferrara – Confartigianato Grosseto mette a disposizione i propri professionisti che potranno rispondere a domande e chiarire dubbi”.

Per informazioni Gianluigi Ferrara 0564 419606