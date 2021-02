Concorso Polizia municipale: modificato il calendario delle prove

GROSSETO – In seguito all’approvazione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto il 3 febbraio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – che fissa per le prove un massimo di due sessioni giornaliere non consecutive – il calendario del concorso per la copertura di 15 posti a tempo pieno ed indeterminato come Agente di polizia municipale cat C, posizione di accesso C1, ha subìto le seguenti modifiche.

Le sessioni previste alle ore 8 delle giornate del 15 e 16 febbraio, sono state spostate al 20 febbraio 2021, con convocazione: alle ore 8 per i candidati la cui prova era prevista per le ore 8 del 15 febbraio; alle ore 11 per i candidati la cui prova era prevista per le ore 8 del 16 febbraio.

Ecco quindi il nuovo calendario. Le prove concorsuali si svolgeranno al Multisala The Space in via Canada 80 Grosseto nei giorni lunedì 15 febbraio, martedì 16 febbraio e sabato, 20 febbraio, su due turni, con il seguente orario di convocazione: alle ore 11 e ore 14.30 per i candidati convocati nei giorni 15 e 16 febbraio 2021; alle ore ore 8 e alle ore 11 per i candidati convocati il giorno 20 febbraio 2021.

Si ricorda che coloro che supereranno la prova preselettiva (il cui esito finale sarà pubblicato sul sito del Comune – Amministrazione trasparente – Bandi e concorsi – Concorsi), saranno chiamati a sostenere la prova scritta che si terrà il giorno mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 8 al The Space.

Per accedere alle prove, si ricorda che è obbligatorio presentare all’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Leggi anche grosseto Concorsi comunali: per sostenere le prove i candidati devono fare il tampone

Per tutti gli aggiornamenti si invitano i candidati a visitare regolarmente le comunicazioni presenti sulla pagina “concorsi” del Comune di Grosseto.