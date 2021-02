Big match contro la pari punti Civitavecchia per il Grosseto Volley School

MARINA DI GROSSETO – Terza di campionato ad alta tensione per il Grosseto Volley School che ospiterà al Palamarina di via Maroncelli la pari punti Civitavecchia per ungi match imperdibile. Squadra di categoria quella romana, di grandi ambizioni e con un attacco potente: ed infatti, proprio sulla difesa e sul muro si sono concentrati gli allenamenti delle maremmane.

Dopo aver visionato i filmati delle avversarie, il tecnico Ferraro ha commentato: “Stiamo scoprendo ora piano piano le caratteristiche delle squadre laziali, fino ad oggi a noi sconosciute, in quanto abbiamo sempre militato nei campionati toscani o del centro nord. Le atlete sono tutte a disposizione e stanno tutte bene, il sestetto di partenza dovrebbe essere quello vittorioso nelle prime due gare, con la possibilità di cambiare a gara in corso avendo una rosa ampia e di qualità, una notevole arma in più. La tensione ovviamente è altissima, così come la fiducia e l’ottimismo; le nostre ragazze si stanno mentalmente abituando a gare di questo tipo che quest’anno saranno all’ordine del giorno”.