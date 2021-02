Servizio civile alla Fondazione Il Sole: lunedì 15 la scadenza delle domande

GROSSETO – Fondazione Il Sole e Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap cercano ragazze e ragazzi con un’età compresa tra i 18 e 28 anni, interessati a svolgere come volontari di Servizio Civile un anno di esperienza nell’ambito delle loro attività di integrazione sociale rivolte a persone con disabilità.

I due progetti cui è possibile candidarsi a partecipare sono:

· PER IL DURANTE E DOPO DI NOI – cod. PTXSU0002020010839NXXX (Il Sole)

· SCU TEMPO LIBERO NON TEMPO VUOTO GROSSETO 2020 – cod. PTXSU0002020010840NXXX (AGGBPH)

Chi fosse interessato deve accedere alla piattaforma web nazionale per candidarsi a sostenere il colloquio di selezione, che avverrà in data che sarà comunicata.

Per farlo basta accedere ai portali di “Arci Servizio civile universale”, consultare i progetti per decidere a quale aderire, e poi registrare la propria domanda attraverso lo SPID o con le proprie credenziali (dopo essersi registrato). Per eventuali informazioni: Roberto Marcucci cell. 338-8260557

Portale1 – https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=16

Portale2 – https://www.arciserviziocivile.it/toscana/progettiscn/

ATTENZIONE! Il termine ultimo per candidarsi a sostenere il colloquio di selezione è il 15 febbraio, entro le ore 14:00.

Il periodo di Servizio civile dura 12 mesi, con un monte ore annuale di 1145 ore e una media di 25 ore settimanali. Prevede una formazione generale obbligatoria di 32 ore in aula + 10 ore di Formazione a distanza (FAD), parte integrante del monte ore annuale e una formazione specifica obbligatoria di 71 ore, parte integrante del monte ore annuale. Ti rimborsa con 439,50 euro mensili.

· CHI PUÒ PARTECIPARE?

Cittadini italiani; cittadini di Paesi dell’Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, che abbiano tra i 18 e 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda.

· CHI NON PUÒ PARTECIPARE?

Chi ha già svolto il Servizio Civile Nazionale o Universale;

Chi ha in corso, con l’ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o collaborazione retribuita a qualunque titolo