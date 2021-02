GROSSETO – Una scazzottata, una rissa a cui hanno partecipato tre o quattro ragazzi, tra cui una donna. La lite è avvenuta nei dintorni di piazza De Maria, a Grosseto, tra via De Barberi e via Cesare Battisti.

Ad essere coinvolti sarebbero alcuni giovani, tutti italiani, forse grossetani. Alcuni a piedi, altri in auto. Avvertiti gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti subito sul posto, ed hanno visto un’auto fuggire. «Gli agenti hanno preso la targa e stanno raccogliendo le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito alle botte, potenziali testimoni che potrebbero anche aver filmato la scena» precisa l’assessore Fausto Turbanti.

Non sono ancora note le motivazione della rissa. Proprio per identificare le persone coinvolte la Municipale sta cercando eventuali filmati e foto fatte con i cellulari da chi potrebbe aver assistito. Chi avesse ripreso la scena può portare le immagini alla Municipale, o, se preferite restare anonimi, inviarle alla nostra redazione (redazione@ilgiunco.net o al numero Whatsapp 3345212000) e noi provvederemo a inviarlo in maniera anonima agli agenti che stanno indagando.