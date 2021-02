MAGLIANO IN TOSCANA – È morto all’età di 67 anni Giampiero Tofanelli, ex sindaco di Magliano in Toscana.

Tofanelli era stato eletto sindaco di Magliano in Toscana nel 2009 con una lista civica, ed era rimasto in carica sino al 2014; in precedenza era stato assessore dello stesso Comune con la giunta di Moreno Gregori.

Tofanelli lavorava all’Acquedotto del Fiora.