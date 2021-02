Il podcast del 4 febbraio – ASCOLTA

Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 4 febbraio 2021” su Spreaker.

GROSSETO – Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 4 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 760 su 16.651 test di cui 10.510 tamponi molecolari e 6.141 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari a 4,56% che corrisponde a 9,6% sulle prime diagnosi. Numeri che iniziano a preoccupare perché non si registrava un picco di casi come questo dai primi giorni di dicembre quando la Toscana si trovava in zona arancione e veniva da ben tre settimane di zona rossa.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i casi registrati erano stati 13. Sul fronte del vaccino in totale sono state somministrate 3.612 dosi, mentre i richiami fatti sono 2634.

La cronaca. È morto questa mattina all’età 67 anni Gianpiero Tofanelli, ex sindaco di Magliano in Toscana dal 2009 al 2014. Domani alle 15,30 i funerali alla Chiesa della Madonna di Magliano. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

Parliamo di scuola. Sono 4886 gli studenti maremmani che si sono iscritti alla classe prima delle scuole della provincia di Grosseto. La prima fase dedicata alle iscrizioni online si è infatti conclusa lo scorso 25 gennaio. Il 54% del totale dei nuovi iscritti riguarda l’area grossetana della provincia.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 ospite di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano. Nella puntata di stasera si parlerà della Piccola Gerusalemme come esempio di integrazione.