Qualità dell’abitare, il Comune cerca collaboratori per il progetto a Grosseto

GROSSETO – L’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo verso la predisposizione della propria candidatura al bando governativo sulla qualità dell’abitare, pubblicando un avviso di manifestazione d’interesse, riservata alle categorie economiche, soggetti pubblici e privati nonché enti del Terzo Settore, per la collaborazione, con l’Amministrazione stessa, alla stesura di progetti volti a stimolare il protagonismo dei residenti il territorio individuato, rafforzandone la capacità di crescita e proponendo pratiche di welfare sociale.

Si cercano, quindi, soggetti interessati a collaborare con l’Amministrazione comunale, condividendone le finalità generali, alla predisposizione di progetti di coesione ed inclusione sociale, di supporto alle fasce deboli e di arricchimento culturale da realizzarsi, prevalentemente in modalità diffusa, nell’area oggetto d’intervento che comprende tutta la zona che facendo riferimento all’asse viaria che dal centro storico porta alla zona di via Dei Barberi, con interventi localizzati in via Saffi, piazza della Palma e piazza San Francesco, giunge fino alla Cittadella dello Studente.

L’Amministrazione invita le categorie sociali, economiche, culturali presenti sul territorio comunale, i soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore che operano nella progettazione relativa alla animazione sociale e nelle azioni di supporto agli interventi di rigenerazione del tessuto sociale mirato a dare risposte ai bisogni caratterizzanti la linea d’intervento prescelta dall’Amministrazione, a partecipare all’iniziativa.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 20 febbraio 2021, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare”.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare l’avviso presente sull’Albo online del Comune di Grosseto al seguente indirizzo http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=23795