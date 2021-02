Nuovo pediatra a Pitigliano e Sorano, ecco come scegliere i servizi del medico

PITIGLIANO – Nei territori di Pitigliano e Sorano è operativa dal 1 dicembre scorso la pediatra di libera scelta Olga Papacchini.

La Asl ricorda che per diventare assistiti della dottoressa Papacchini è necessario che i genitori effettuino la procedura di “scelta medico”, necessaria a ufficializzare l’effettiva presa in carico del bambino da parte della specialista.

Si può prenotare il servizio sul portale regionale Servizi online per la salute (consulta la Guida al servizio di scelta medico on line su https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra); sull’App SmartSST di Regione Toscana. ia mail a anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati; per telefono: al numero 0564 483777, da lunedì al venerdì 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.

Come già comunicato, la dottoressa fa ambulatorio a Pitigliano: lunedì e venerdì, 14-16, mercoledì, 9.30 -11.30 e a Sorano: martedì 9.30-11.30 e giovedì 14 -16.

Si ricorda inoltre che avere il pediatra di libera scelta è obbligatorio per i bambini fino ai 6 anni di età, che altrimenti restano privi dell’assistenza di base.