Il podcast del 3 febbraio – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 551 su 17.586 test di cui 10.508 tamponi molecolari e 7.078 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 3,13% che corrisponde 6,4% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i casi registrati erano stati 17. Ieri purtroppo si aggrava il bilancio della vittime del Covid in Maremma: è morto un uomo di 91 anni che era ricoverato all’ospedale Misericordia.

Sul fronte dei vaccini invece in totale in Maremma sono 3610 le prime dosi somministrate e 2532 i richiami.

Crisi di Governo. Dopo il fallimento del tentativo di accordo della ex maggioranza di centrosinistra per la formazione di un Governo politico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato ieri al Quirinale Mario Draghi. Oggi l’ex Governatore della Banca Centrale Europea ha accettato l’incarico di formare un nuovo Governo di tipo istituzionale. Nei prossimi giorni sapremo se Draghi riuscirà ad avere la fiducia delle due Camere del Parlamento per iniziare la sua avventura alla guida del Paese.

