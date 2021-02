GROSSETO – Una giornata che dovrebbero essere in linea con quella precedente: non mutano le condizioni meteorologiche in Maremma, mercoledì 3 febbraio.

Ancora cielo parzialmente nuvoloso, con momenti di sole, in gran parte del territorio provinciale. In aumento invece il vento, che potrebbe soffiare fino a 30 chilometri orari.

Sostanzialmente analoghe, invece, le temperature. Massima stabile nel capoluogo, sempre attorno ai 14 gradi, con la minima che potrebbe salire di un grado, da 6 a 7.

