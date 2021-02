Coppa Italia, il Salerno prossimo rivale dell’Alice Cp ai quarti di finale

GROSSETO – Sarà il Roller Salerno a sfidare il Circolo Pattinatori Grosseto Alice nei quarti di finale della Coppa Italia di serie B. La formazione campana s’è aggiudicata (6-4 il finale) il recupero conclusivo con l’Hp Matera, al termine di un confronto equilibrato. Avanti 2-1 al riposo, il Salerno ha dovuto recuperare dal 2-3 e negli ultimi cinque minuti ha chiuso la gara. Miglior realizzatore Daniele Esposito, con 4 reti, che portano il totale a 8 nelle quattro gare disputate. Due le segnature del capitano Francesco Sabetta.

Alice ha invece giocato sei incontri nella fase preliminare, chiudendo con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sconfitta nel derby con la RRD. Migliori realizzatori sono stati Franco Polverini e Alessandro Saitta con 13 reti, seguiti da Riccardo Salvadori. La Coppa Italia è uno degli obiettivi degli esperti giocatori grossetani, guidati da Filippo Guerrieri, che hanno costruito la squadra per proseguire la carriera all’insegna del divertimento e per provare a regalare un trofeo alla società presieduta da Stefano Osti.

La gara d’andata dei quarti tra Alice Grosseto e Roller Salerno è in programma domenica prossima in via Mercurio, il ritorno è previsto sabato 13 al Pala Tulimieri di Salerno.

Quarti di finale Coppa Italia serie B:

Hockey Vercelli-Amatori Lodi 10/2; 17/2

Amatori Pesaro-Prato 3-3; 17/2

Montecchio Precalcino-Breganze 10/2; 17/2

Alice Grosseto-Salerno/Matera 7/2; 13/2