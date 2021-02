GAVORRANO – Un rocambolesco incidente stradale si è verificato in via Ariosto a Filare che ha fatto trattenere il fiato agli abitanti della paese. Introno alle 11 di questa mattina una macchina che stava percorrendo la via, per cause in fase di accertamento, ha toccato dentro un muretto sulla parte destra della via.

Il conducente ha perso immediatamente il controllo del mezzo e si è ribaltato sulla carreggiata, danneggiando anche una macchina parcheggiata al lato opposto.

Difficile l’intervento per i soccorsi in questa zona del paese, in cui le vie sono molto strette. Un camion dei Vigili del fuoco ha dovuto parcheggiare in una zona piuttosto lontana rispetto all’incidente.

Nel ribaltamento sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna. Quest’ultima si trovava già sul ciglio della strada all’arrivo dei soccorsi, mentre il conducente dell’auto è stato liberato dai Vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare i sedili posteriori per poterlo estrarre.

I soccorsi hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che, in assenza di punti d’atterraggio vicini, ha volato sopra il paese e i paramedici si sono trovati costretti a calarsi dal verricello.

Entrambi i feriti sono tratti trasferiti in ambulanza all’ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Follonica, Pegaso, i Carabinieri e Vigili urbani di Gavorrano, la Misericordia di Massa Marittima, la Croce Rossa con l’automedica 118 di Follonica.