Associazione “Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco”: sabato l’inaugurazione della sede

GROSSETO – L’Associazione “Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco” inaugura la sede e guarda al futuro: sarà un punto di incontro (sempre nel rispetto delle norme anti-Covid), il cui lavoro andrà di pari passo con la costante presenza nei fine settimana nel cuore di Grosseto del gazebo informativo, dove i cittadini possono ricevere informazioni sull’operato di questi questi cinque anni e sui progetti per il futuro del sindaco Vivarelli Colonna.

La logica è quella di essere vicini alla cittadinanza, un approccio che ha contraddistinto l’Amministrazione Vivarelli Colonna in questo primo mandato e che continuerà ad essere un punto fermo anche nel prossimo.

Va avanti così, senza sosta, il percorso che porterà alle elezioni amministrative, con massimo sostegno al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che in questi anni ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in città sia in termini di approccio alla gestione della cosa pubblica sia di visione futura di Grosseto.

Da questo progetto nascerà la lista civica che sosterrà Vivarelli Colonna alla prossima tornata elettorale e che sarà presto presentata ai grossetani.

La sede, oltre a un punto informativo, comprende spazi da dedicare agli incontri con i cittadini, così come una sala per le conferenze stampa: si trova in via Ferrucci 23 ed è destinata a diventare un punto di ascolto permanente dei cittadini, che già a partire da sabato potranno iscriversi all’Associazione.

L’inaugurazione è prevista sabato 6 febbraio alle ore 11.30, con la presenza del sindaco, della presidente dell’Associazione Lucia Leoni Vivarelli Colonna, del coordinatore dell’Associazione Roberto Baccheschi, di alcuni membri dell’Associazione, il tutto nel rispetto della normativa anti covid.