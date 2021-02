Verso le Amministrative, l’Udc si prepara: «Con Gori a sostegno di Casamenti»

ORBETELLO – L’Udc si riorganizza a Orbetello anche in vista delle elezioni amministrative di primavera. In questa fase Mauro Gori è il referente comunale in stretta collaborazione con il vice commissario provinciale vicario Gian Luigi Ferrara.

L’Udc ha espresso il suo sostegno al sindaco uscente Andrea Casamenti per l’impegno amministrativo assicurato in questi anni e che hanno portato a importanti risultati. Al tempo ritiene significativo il ruolo politico e programmatico dell’ area di centro della coalizione. “Riprendo volentieri un impegno per Orbetello – sottolinea Mauro Gori – e mi adopererò per rilanciare l’Udc”.