GROSSETO – Un uomo è finito in ospedale questa mattina dopo un incidente avvenuto in via Giordania a Grosseto.

Un uomo stava andando al lavoro in bici quando è andato a sbattere contro lo sportello aperto di un’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Grosseto che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo e i carabinieri per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.