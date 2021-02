Tronchesi modificate per rompere l’antitaccheggio: denunciata una donna

SCARLINO – Aveva modificato un paio di tronchesi, così da spezzare con agilità l’antitaccheggio nei negozi. Una donna è stata denunciata per furto. I carabinieri di Follonica e Massa Marittima hanno intensificato i controlli in orario serale e notturno per prevenire e reprimere i furti in appartamento e ai danni di esercizi commerciali; durante uno di questi controlli hanno fermato la donna.

Le indagini successive hanno fatto ricollegare la donna ad un furto consumato due giorni prima in un negozio di abbigliamento di Scarlino, dove la responsabile era stata anche ripresa dalla video sorveglianza.