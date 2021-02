Sostegno alle imprese, protocollo tra Regione e Comune. Marras: «Crescita, innovazione e occupazione»

MONTIERI – Via libera della giunta al protocollo d’intesa tra Regione e Comune di Montieri, nel grossetano, per coordinarsi e fare squadra nel sostenere le imprese che intendano insediarsi sul territorio.

Regione e Comune, insieme ad alcune imprese interessate a trasferirsi nell’area industriale di Campiano, avevano già siglato un accordo a settembre 2020.

“La nuova intesa – spiega l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras, che ha portato in giunta l’atto – è il primo passo per la messa in pratica del progetto, definendo strumenti condivisi e coordinati”. Si parla di un fondo di sovvenzioni per le imprese, di agevolazioni sulla fiscalità locale, di infrastrutture e servizi per l’ultimo miglio: tutti temi che possono convincere un’azienda ad insediarsi o meno.

“Il programma di governo approvato all’inizio della legislatura – prosegue Marras – prevede il sostegno alle imprese per la crescita, l’innovazione e l’occupazione; anche aiutando nuovi investimenti e progetti, con particolare attenzione alle aree di crisi industriale”. L’accordo prevede la costituzione di una struttura tecnica di coordinamento.