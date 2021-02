Pulizia delle strade, da lunedì ripristinato il divieto di sosta

SCARLINO – A Scarlino Scalo da lunedì 8 febbraio sarà ripristinato il divieto di sosta per la pulizia delle strade. Il mezzo di Sei Toscana passerà come di consueto ogni lunedì con l’alternanza settimanale dei lati della carreggiata interessati.

Il divieto di sosta era stato momentaneamente sospeso a causa delle limitazioni agli spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria, ma da lunedì 8 febbraio tornano in vigore le indicazioni riportate nella segnaletica presente nelle vie della frazione. L’Amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione ai cartelli per non rischiare una sanzione amministrativa per divieto di sosta.