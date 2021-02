Pallamano Follonica al lavoro per sfidare la seconda Camerano, Under 15 di nuovo al lavoro

FOLLONICA – Dopo la batosta di sabato scorso a Poggio a Caiano contro l’Ambra, la Pallamano Follonica torna ad allenarsi per preparare la sfida interna di sabato contro il Camerano, secondo in campionato è già vincente all’andata per 24-22. I ragazzi di mister Matteo Pesci dovranno riflettere sui troppi errori in fase di attacco e dovranno ormai abituarsi a giocare senza Ramadan Ramanosky che ha lasciato la squadra per seri problemi familiari, a cui tutta la società della Pallamano Follonica fa i più sentiti auguri e ringraziamenti per quanto fatto l’anno passato e nella prima parte della attuale stagione.

Attualmente quinti, i follonichesi sanno di avere davanti un avversario tra i più difficili da affrontare in questo delicato momento, ma anche di essere cresciuti dopo l’ultima sconfitta e cheteranno di puntare alla salvezza che resta l’obiettivo principale e da festeggiare a fine campionato.

Da segnalare, la settimana prossima, con tutte le precauzioni anti Covid-19, la ripresa degli allenamenti della Under 15, serbatoio di 14 giovani giocatori che sono la vera linfa della società del presidente Vella, che sui giovani ha sempre creduto ed investito.