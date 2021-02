“Nati per leggere”: il progetto della biblioteca della Ghisa compie 20 anni

FOLLONICA – “Nati per leggere”: 20 anni fa nasceva il progetto che promuove la lettura per l’infanzia, grazie alla collaborazione tra pediatri, bibliotecari e pedagogisti, per promuovere l’abitudine a sfogliare un libro fin dai primissimi anni di vita. Anche da neonati infatti si può essere appassionati lettori, con il supporto dei genitori, ovviamente, imparando che ogni singola storia è uno strumento fonda-mentale per crescere.

“Un adulto che legge una storia ad un bambino è un gesto d’amore”: è questa l’idea che ormai da vent’anni guida le attività e le ricerche di “Nati per leggere”. Oggi infatti sono più di 800 i progetti attivi su tutto il territorio italiano, e oltre duemila i Comuni che aderiscono alle numerose inizia-tive in programma durante l’anno.

Anche la biblioteca della Ghisa ha da sempre aderito al progetto e così ha deciso di tornare nuovamente a dare il benvenuto ai nuovi nati del Comune di Follonica con un’iniziativa che, siamo certi sarà gradita a tutti i neo – genitori che riceveranno a casa un opuscolo descrittivo del progetto nazionale invitandoli a venire in biblioteca.

Potranno iscrivere il proprio bambino o bambina, ricevendo in regalo un librino, così da far nascere fin da subito la passione per la lettura, perché la lettura non ha età.