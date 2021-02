Il podcast del 2 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 2 febbraio 2021" su Spreaker.



GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 1 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 399 su 14.920 test di cui 7.773 tamponi molecolari e 7.147 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 2,67% che corrisponde al 6,7% sulle prime diagnosi).

Ieri intanto in provincia di Grosseto i casi registrati erano stati 9. Sul fronte dei vaccini invece in totale in Maremma sono 3607 le prime dosi somministrate e 2411 i richiami.

Secondo il recente rapporto Inail presentato in questi giorni, i contagi da coronavirus sul luogo di lavoro a livello nazionale hanno ormai superato la soglia dei 131.000 casi.

Un numero che è in crescita con le donne che sono le più colpite. In totale i casi riscontrati di contagio sul luogo di lavoro a Grosseto sono 212.

La cronaca. Incidente questa mattina in città, a Grosseto in via Einaudi dove un'auto si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra vettura. Nello scontro è rimasta ferita una donna che è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Misericordia.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 ospite di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Si parlerà di economia e dei recenti dati sulle imprese delle province di Grosseto e Livorno.