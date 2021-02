Coronavirus: un altro morto in Maremma. I nuovi casi sono 17

GROSSETO – C’è un altro morto di Coronavirus in Provincia di Grosseto. Si tratta di un un uomo di 91 anni, deceduto all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

17 i nuovi positivi in Provincia di Grosseto (ieri nove). Dalle 14 dell’1 febbraio alle 14 del 2 febbraio sono stati processati 392 tamponi (ieri 239).

Tra i nuovi casi rilevati, sei sono nel Comune di Grosseto, tre in quello di Follonica e due nei Comuni di Orbetello, Pitigliano e Sorano.

Le persone positive in carico alla Asl sono 295 (ieri 283). Si registrano tre guarigioni (come ieri).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 20 persone ricoverate in Degenza Covid (come ieri) e tre in terapia intensiva, una in meno di ieri.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 94 Provincia di Arezzo 50 Provincia di Siena 25 Provincia di Grosseto 17 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 2 9 12 6 14 7 Grosseto 2 2 1 5 6 1 Siena 3 6 5 8 2 1 Totale ASL TSE 7 17 18 19 22 9

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 25 gen Martedi 26 gen Mercoledì 27 gen Giovedì 28 gen Venerdì 29 gen Sabato 30 gen Domenica 31 gen Lunedì 1 feb Martedì 2 feb Arezzo 42 31 34 68 49 36 66 18 50 Siena 27 30 64 61 25 37 34 16 25 Grosseto 9 32 12 24 20 14 15 9 17 Totale Asl Tse 78 93 112 156 95 87 115 45 94

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Capalbio 1 Follonica 3 Gavorrano 1 Grosseto 6 Orbetello 2 Pitigliano 2 Sorano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 66 TI San Donato Arezzo 9 Degenza Covid Misericordia Grosseto 20 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1023 Provincia di Siena 731 Provincia di Grosseto 392

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 883 Provincia di Siena 730 Provincia di Grosseto 295

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 624 Provincia di Siena 546 Provincia di Grosseto 235

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2387 Provincia di Siena 2161 Provincia di Grosseto 1226

Guariti Provincia di Arezzo 21 Provincia di Siena 17 Provincia di Grosseto 3