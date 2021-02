Coronavirus: a Grosseto arrivano 2.340 nuove dosi di Pfizer-Biontech. Vaccinate 3.607 persone

GROSSETO – Sono state consegnate martedì 2 febbraio ai due ospedali Covid di Arezzo e Grosseto le nuove forniture di fiale del vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech. Come nelle precedenti due spedizioni sono arrivate 390 fiale per ogni ospedale per un totale di 4680 dosi vaccinali divise per due provincie (2340 a Grosseto e 2340 ad Arezzo).

Per Siena i vaccini vengono consegnati all’Ospedale di Santa Maria alle Scotte dell’Azienda ospedaliera-universitaria Senese. Qui sono arrivate 585 fiale (che saranno gestite tra USL TSE E AUOSI) per un totale di 3510 dosi.

Ad oggi le persone vaccinate in provincia di Arezzo sono 5678 (1337 ospiti Rsa e 4341 operatori sanitari), 3.607 in provincia di Grosseto (789 ospiti RSA e 2818 operatori), 3895 in provincia di Siena (1465 ospiti RSA e 2430 operatori), e 13180 in tutta la Usl Tse.

Accanto alla somministrazione della prima dose prosegue anche la campagna di vaccinazione con la seconda dose. In tutta la Usl Tse sono 7325 coloro che hanno completato il percorso vaccinale (3009 ad Arezzo, 2088 a Siena e 2138 a Grosseto), di questi 1803 sono ospiti delle Rsa.

Il Vaccino Moderna, arrivato in 990 dosi (depositate all’Ospedale Misericordia di Grosseto),verrà utilizzato per proseguire la vaccinazione degli operatori e dei volontari del servizio Emergenza di tutta la Usl Tse. Le vaccinazioni riprenderanno nei prossimi giorni.