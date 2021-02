Controlli antidroga: fermato uomo armato di roncola

FOLLONICA – Controlli a tappeto nelle zone dello spaccio di droga, dove i Carabinieri di Follonica e Massa Marittima hanno fermato un uomo che aveva con sé una roncola.

Un altro soggetto, fermato alla guida di un’auto, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per la guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Sulla medesima scia, una donna è stata trovata con 2 grammi di hashish e una dose di cocaina. Quest’ultima è stata segnalata alla Prefettura di Grosseto, mentre per il primo è partita, a vario titolo, la denuncia in stato di libertà per il reato di possesso di armi o oggetti atti ad offendere.