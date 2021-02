Al via il trasferimento degli uffici comunali nei nuovi locali di piazza del Popolo

ORBETELLO – “Iniziato il trasferimento degli uffici comunali nei nuovi locali del Palazzo di Piazza del Popolo, avendo concluso pochi giorni fa i lavori di rifacimento di una parte del tetto”, annuncia il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

“I primi già in corso di trasferimento sono gli uffici Tributi situati alla Pista – prosegue -, poi seguiranno gli uffici Urbanistica, Lavori pubblici e Anagrafe situati al Pacchioni. I trasferimenti si dovrebbero realizzare in un paio di mesi.

I locali comunali ex Pacchioni e della Pista saranno quindi utilizzati dall’Asl per il personale dell’ex Inam a Neghelli dove devono iniziare a breve i lavori per la realizzazione della Casa della Salute.

Un altro problema che andiamo a risolvere concretamente come Amministrazione Comunale dopo circa un decennio di attesa”, conclude.