Sconfitta a testa alta per gli Under 13 dei Pattinatori contro il Pumas Viareggio

GROSSETO – Sconfitta con l’onore delle armi per la formazione Under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto sulla pista di Sarzana contro il Pumas Viareggio. Gli ospiti, allenati da Mirko Bertolucci, si sono confermati più forti, ma i giovani biancorossi di Pablo Saavedra, dopo aver iniziato subendo quattro reti nel giro di cinque minuti, hanno reagito mettendo in mostra alcune buone azioni e andando al riposo sul 4-1, grazie alle rete di Leonardo Balducci, a 3’50 dalla fine. Nella ripresa i Pumas hanno allungato con la doppietta di Cupido e la rete di Remedi, prima del 7-2 di Daniele Fonti. Negli ultimi tre minuti le ultime due segnature locali (foto Casaburi).

Pumas Viareggio-Bora Bora C.P. Grosseto 9-2

PUMAS VIAREGGIO: Bianca Bertolucci; Remedi (2), Francesconi, Paolinelli (3), Cupido (3), Menichini, Lazzarini, Guida, Gerbi (1). All. Mirko Bertolucci.

BORA BORA GROSSETO: Caselli, Croci; Turbanti, Convertiti Mann, Muntean, Betti, Leonardo Balducci (1), Fonti (1), Nicholas Barlducci. All. Pablo Saavedra.

ARBITRO: Matteo Righetti.