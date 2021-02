L’almanacco del Giunco: l’1 febbraio nasce Radio Deejay e “Nel blu dipinto di blu” vince Sanremo

GROSSETO – Lunedì 1 febbraio, sant’Orso sacerdote, il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 17.24. Accadeva oggi:

1662 – Il pirata cinese Koxinga cattura l’isola di Taiwan dopo nove mesi di assedio.

1788 – Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore.

1790 – A New York si riunisce per la prima volta la Corte Suprema degli Stati Uniti.

1793 – La Francia dichiara guerra a Regno Unito e Paesi Bassi.

1796 – La capitale dell’Alto Canada viene spostata da Newark a York.

1814 – Il vulcano Mayon, nelle Filippine erutta facendo circa 1.200 vittime.

1861 – Il Texas proclama la secessione dagli Stati Uniti d’America.

1884 – Viene pubblicata la prima edizione dell’Oxford English Dictionary.

1893

– A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini Manon Lescaut;

– Simone M. Dallaj finisce la costruzione del primo studio cinematografico.

1896 – A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini La Bohème.

1898 – Nasce l’assicurazione per automobili, ad opera della “Travelers Insurance Company”.

1908 – Re Carlo I del Portogallo e suo figlio, principe Luigi Filippo vengono uccisi a Terreiro do Paco, Lisbona.

1910 – Viene fondata da Carlo Cattapani l’A.G. Nocerina 1910.

1913 – Apre il Grand Central Terminal di New York, è la più grande stazione ferroviaria del mondo.

1918 – La Russia adotta il calendario Gregoriano.

1919 – La prima Miss America viene incoronata a New York.

1920 – Entrano in servizio le Giubbe Rosse canadesi.

1923 – Viene fondata la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

1924 – Il Regno Unito riconosce l’URSS.

1942 – Seconda guerra mondiale: Vidkun Quisling viene nominato Primo ministro di Norvegia dagli occupanti nazisti.

1946 – Il norvegese Trygve Lie viene scelto come primo Segretario generale delle Nazioni Unite.

1953 – Nei Paesi Bassi, nell’alluvione del secolo, si rompono molti argini, causando la morte di 1853 persone.

1958 – Egitto e Siria formano la Repubblica Araba Unita, che durerà fino al 1961.

1958 – Johnny Dorelli e Domenico Modugno vincono l’ottavo Festival di Sanremo con il brano Nel blu dipinto di blu.

1968 – Guerra del Vietnam: Un ufficiale Viet Cong viene giustiziato da Nguyễn Ngọc Loan, capo della polizia sudvietnamita. L’esecuzione viene filmata e fotografata ed aiuterà a far schierare l’opinione pubblica contro la guerra.

1977 – Hanno ufficialmente inizio le trasmissioni a colori della Rai.

1978 – Il regista Roman Polański evade dalla libertà su cauzione e si rifugia in Francia, dopo essersi dichiarato colpevole di aver avuto rapporti sessuali con una tredicenne.

1979

– La rapinatrice di banche Patty Hearst viene scarcerata dopo essere stata graziata dal presidente statunitense Jimmy Carter;

– L’Ayatollah Khomeini viene accolto a Tehran (Iran), dopo quasi 15 anni di esilio.

1982

– Senegal e Gambia formano una confederazione detta Senegambia;

– Nasce Radio DeeJay.

1989 – Nell’Antartide si verifica un inquinamento da mille litri di carburante seguito al naufragio nella tempesta della nave oceanografica rompighiaccio argentina ARA Bahia Paraiso (B-1).

1990 – Nasce Radio RockFM.

1992 – Il magistrato capo della corte di Bhopal dichiara fuggitivo in base alla legge indiana Warren Anderson, ex-amministratore delegato della Union Carbide, per non essersi presentato al processo per il disastro di Bhopal.

1996 – Il Congresso degli Stati Uniti approva il Communications Decency Act.

2001 – Viene rilasciata la prima versione di Vlc media player.

2003

– Lo Space Shuttle Columbia esplode in volo, a 60 km di quota sopra il Texas. Perdono la vita tutti e sette i membri dell’equipaggio;

– Entra in vigore il Trattato di Nizza.

2004

– Oltre 240 persone muoiono, per lo più calpestate dalla folla, durante l’annuale pellegrinaggio alla Mecca;

– Scienziati del Joint Institute for Nuclear Research e del Lawrence Livermore National Laboratory riportano la scoperta degli elementi Ununtrio e Ununpentio sul Physical Review C.

2016 – Si aprono negli Stati Uniti le elezioni primarie dei partiti democratico e repubblicano, con i caucus dell’Iowa.

Fonte: il.wikipwdia.org