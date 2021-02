Il podcast dell’1 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 1 febbraio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: #maremmapodcast

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 1 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 373 su 7.407 test di cui 5.606 tamponi molecolari e 1.801 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 5,04% (che corrisponde al 9,7% sulle prime diagnosi)

In provincia di Grosseto ieri i nuovi casi registrati erano stati 15. Numeri che confermano una tendenza si stabilità sulla diffusione del contagio.

Sul fronte della vaccinazione intanto in Toscana sono 122 le dosi somministrate in totale. Di queste 77.188 di prima vaccinazione e 44.860 per i richiami. In provincia di Grosseto il totale delle dosi somministrate è 3518, mentre i richiami sono 2223. I ritardi nella consegna delle dosi di vaccino non hanno comunque impedito di andare avanti nella campagna vaccinale che nelle ultime due settimana si è concentrata sopratutto sui richiami.

La cronaca. Grosseto in lutto: addio al padre dell’onorevole Ripani. Era uno storico avvocato della città. Giulio Ripani è mancato ieri all'affetto dei suoi cari. E ieri è arrivato anche il cordoglio del coordinamento provinciale di Forza Italia.

Anche dalla redazione de IlGiunco.net le condoglianze all'onorevole Elisabetta Ripani e alla sua famiglia.

Cambiamo argomento. Si apre con una bella novità il mese di febbraio per IlGiunco.net. Da stasera alle 19 in onda sulla nostra pagina Facebook La Maremma in diretta, la trasmissione di Carlo Sestini. Un appuntamento che vi terrà compagnia tutte le sere alle 19, dal lunedì al venerdì, sempre con ospiti diversi e temi differenti da trattare. Allora appuntamento a stasera sulla nostra pagina Facebook.