Cus Albinia in vista al Trofeo Fisr: Massimi quarta, Loffredo di nuovo in pista

ALBINIA – Continua il trend positivo per il CUS Albinia che domenica a Calenzano al Trofeo FISR ha applaudito le buone prove delle sue giovani atlete.

Nella disciplina Libero nella cat. Allievi A Sofia Massimi sfiora il podio ed è quarta eseguendo una performance eccellente. Per i Cadetti l’atleta Ludovica Loffredo, dopo uno stop che l’ha tenuta lontana dagli allenamenti per oltre 2 mesi, riesce comunque a fare bene e conquistare il nono posto.

Continuano con impegno, seppur con le restrinzioni del Covid, gli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti.