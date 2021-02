Coronavirus, l’appello di Forza Italia dopo l’aumento dei contagi: «Più controlli per gli assembramenti»

GROSSETO – “Servono più controlli contro gli assembramenti. I numeri dell’ultima settimana (dal 24 al 30 gennaio) iniziano a preoccupare, perché indicano un incremento del 25% di nuovi positivi, che passano dai 2.887 casi della settimana precedente a 3.613. A incidere sull’aumento complessivo, come spiega l’Ars, la permanenza della Toscana per la terza settimana consecutiva in fascia gialla, ovvero una maggiore circolazione delle persone. Bisogna stare attenti e vigilare, e impedire che i contagi continuino a salire”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Serve uno sforzo e una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutti – osserva Stella – Uscire e svolgere le normali attività è bello, ma va fatto con intelligenza, senza assembramenti, altrimenti se i contagi salgono dovremo subire nuove chiusure e nuove limitazioni, con conseguenze tragiche per un’economia già in ginocchio”.

“Sarebbe un peccato sprecare le opportunità che ci sta dando la zona gialla – conclude Stella – Bisogna evitare l’eccessiva concentrazione di persone in uno stesso luogo, e pertanto è necessario che le autorità preposte intensifichino i controlli, non a scopo punitivo ma dissuasivo, per il bene di tutti”.