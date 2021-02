Consorzio di Bonifica, manutenzioni dei mezzi in vista degli interventi sui corsi d’acqua

GROSSETO – Con le manutenzioni sui corsi d’acqua che rallentano, come da programma e viste le condizioni meteo, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è impegnato sui mezzi che permettono quotidianamente di tutelare il rischio idraulico nelle province di Grosseto e Siena.

In vista della primavera, quando il piano dei tagli e degli interventi riprenderà a pieno regime, è il momento dei controlli sul parco macchine a disposizione di Cb6. Si tratta di 25 escavatori gommati e cingolati, sei autocarri e otto trattori con bracci, oltre a tutte le attrezzature decespuglianti.

Nel capannone di rimessaggio e centro manutentivo di Barbaruta, gli operai mettono a punto l’efficienza meccanica dei mezzi e controllano che tutto sia in ordine: dai coltelli che tagliano l’erba, alle lamette che falciano la cannuccia, ai denti delle benne, oltre alla manutenzione di tutti gli altri utensili. Per fare in modo che alla fine dell’intervento tutto sia in perfetto stato, perché quando il piano degli interventi entrerà nel vivo le macchine dovranno funzionare senza sosta.