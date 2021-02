Autotrasportatori, arriva il contributo. La soddisfazione di Confartigianato

GROSSETO – Buone notizie per gli autotrasportatori di Grosseto, grazie infatti all’impegno di Confartigianato Imprese e alle altre associazioni di settore, l’Organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto, ha pubblicato un bando per la corresponsione di un contributo a sostegno delle spese sostenute per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente.

“Abbiamo lavorato con determinazione– sostengono Mauro Squarcia e Gianluigi Ferrara, rispettivamente presidente e coordinatore del settore autotrasporti di Confartigianato Grosseto – e oggi con soddisfazione possiamo dire che le nostre richieste sono state accolte”

Le risorse complessive destinate dal bando ammontano a 50mila euro con il limite per singolo contributo a favore di imprenditori o lavoratori di 200 euro. Possono accedere al contributo le aziende con dipendenti che applicano l’accordo integrativo aziendale di secondo livello previsto dal contratto nazionale del trasporto merci e logistica rinnovato nel 2017 in regola col versamento dei contributi Ebna/Orbita. Per il solo personale dipendente, è necessaria anche la frequenza ad un corso online di 2 ore aggiuntive sui temi della bilateralità, sanità integrativa e previdenza integrativa.

“Il bando ha validità retroattiva a partire dal 1 luglio 2019 e fino al completo esaurimento delle risorse – aggiungono Squarcia e Ferrara – per questo invitiamo i nostri soci interessati ad attivarsi con sollecitudine. Ricordiamo inoltre che per poter beneficiare del contributo le aziende e/o i lavoratori dovranno presentare ad Orbits, a mezzo di posta elettronica certificata, l’apposita modulistica in allegato. Sarà poi l’Organismo Bilaterale a comunicare, per iscritto all’azienda o al lavoratore l’esito dell’istruttoria entro i 60 giorni successivi alla domanda mentre i contributi saranno erogati sulla base di una graduatoria cronologica di presentazione delle domande”.

E’ possibile avere ulteriori informazioni o richiedere la necessaria modulistica contattando Gianluigi Ferrara al numero 0564/419606 oppure 333 8418381 o tramite mail gianluigi.ferrara@artigianigr.it.