Ancora interventi sulle strade della città: lavori in via Montebianco

GROSSETO – Sono iniziati i lavori in via Montebianco: qui si sta svolgendo un intervento di messa in sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi, mediante fresatura e l’apposizione di un nuovo manto bituminoso.

“Continua il progetto di riqualificazione delle strade cittadine che l’Amministrazione ha preparato per la città – affermano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -: i lavori hanno un valore di circa 44mila euro ed interessano 1600 mq di strada e 400 mq di marciapiedi. Così facendo andiamo a dare nuovo lustro ad una strada al servizio di una zona densamente popolata, dove sono presenti varie attività ed una scuola primaria frequentata da numerose famiglie”.