Toscana ancora in zona gialla: ecco come cambia la mappa dell’Italia domani

GROSSETO – Inizia domani la quarta settimana in zona gialla per la Toscana. Un risultato importante, ma che come ha ricordato il governatore Eugenio Giani non deve portare ad abbassare la guardia.

Restare in zona gialla non significa normalità, ovviamente, visto che la pandemia non accenna ad allentare la morsa: è però una situazione migliore, con restrizioni meno stringenti, rispetto alla zona arancione e alla zona rossa, a lungo sperimentate prima di Natale.

L’ultimo monitoraggio ha certificato un miglioramento generale in Italia. Da domani le uniche regioni arancione saranno Umbria, Sicilia, Sardegna, Puglia e provincia autonoma di Bolzano. Non ci sono regioni rosse.