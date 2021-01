Secondo successo per le ragazze del Grosseto Volley School, Tivoli superato

GROSSETO – Continua la marcia delle ragazze del Grosseto Volley School che travolgono 3-1 l’Andrea Doria Tivoli 25/22, 16/25, 19/25, 20/25 i parziali) e resta al comando del girone insieme al Civitavecchia, sabato prossimo atteso dalle stesse grossetane.

Partita molto combattuta soprattutto nel primo set dove le maremmane si erano portate sul 21-17 ma anche per qualche errore di troppo, l’Andrea Doria ha reagito e prevalso 25-22. Negli altri tre set strada spianata per le biancorosse anche se il Tivoli ha venduto cara la pelle. Soddisfazione per il tecnico Ferraro è soddisfatto della prova delle sue ragazze sia dal punto di vista tecnico che mentale, mostrando soprattutto nel quarto set momenti di gioco molto belli e divertenti: “Siamo partiti con il sestetto titolare poi ho sostituito Ilaria Anello con la Volpi per avere qualcosa in più in ricezione: questo ha dato maggior equilibrio in questa fase. Un altro cambio l’ho fatto nel primo set durante la rimonta avversaria sostituendo Poggetti con Marini e Colucci con Erika Ciavattini per avere qualcosa di più a muro”.

Gioisce anche tutto lo staff maremmano per questa grande partenza in un campionato difficile come la B2, partenza forse inaspettata dai più, ma voluta ed ottenuta con il lavoro e la tenacia in questi mesi così difficili per tutti: “Continuiamo a sognare in attesa del big match di sabato prossimo proprio contro l’altra capolista Civitavecchia; l’unico grande rammarico è il non poter contare sul calore del pubblico grossetano che avrebbe dato quella spinta in più e che manca tantissimo alle ragazze”.